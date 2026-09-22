CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen CPH Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.912 CPH Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 113.95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59.60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.95 Prozent angezogen.
Der Marktwert von CPH Group betrug jüngst 360.71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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