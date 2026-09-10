COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 67.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.490 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 53.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.03 CHF wert. Mit einer Performance von -19.97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 958.12 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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