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COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936

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Rentable COSMO Pharmaceuticals-Anlage? 10.09.2026 10:02:28

SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

COSMO Pharmaceuticals
54.40 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 67.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.490 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 53.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.03 CHF wert. Mit einer Performance von -19.97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 958.12 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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