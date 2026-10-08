SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das COSMO Pharmaceuticals-Papier bei 69.80 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 14.327 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (52.00 CHF), wäre die Investition nun 744.99 CHF wert. Damit wäre die Investition um 25.50 Prozent gesunken.

COSMO Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 914.63 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch