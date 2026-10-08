COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende COSMO Pharmaceuticals-Investition?
|
08.10.2026 10:02:04
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen COSMO Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das COSMO Pharmaceuticals-Papier bei 69.80 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 14.327 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (52.00 CHF), wäre die Investition nun 744.99 CHF wert. Damit wäre die Investition um 25.50 Prozent gesunken.
COSMO Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 914.63 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.