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COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936

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Lukrative COSMO Pharmaceuticals-Investition? 27.08.2026 10:02:02

SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

COSMO Pharmaceuticals
56.72 CHF -0.34%
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Am 27.08.2021 wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.848 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 56.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 671.80 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32.82 Prozent verringert.

COSMO Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 994.14 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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