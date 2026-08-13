COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende COSMO Pharmaceuticals-Investition?
|
13.08.2026 10:02:20
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der COSMO Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 56.30 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 177.620 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 10’817.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60.90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8.17 Prozent erhöht.
Insgesamt war COSMO Pharmaceuticals zuletzt 1.05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
|
13.08.26
|SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
30.07.26
|SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
23.07.26
|COSMO-Aktie dennoch in Grün: Weniger Umsatz im ersten Halbjahr (AWP)
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
COSMO Pharmaceuticals am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.