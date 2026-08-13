SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der COSMO Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 56.30 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 177.620 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 10’817.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60.90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8.17 Prozent erhöht.

Insgesamt war COSMO Pharmaceuticals zuletzt 1.05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch