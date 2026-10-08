Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 08.10.2023 wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 116.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.862 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (245.00 CHF), wäre das Investment nun 211.21 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 111.21 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 1.90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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