SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Compagnie Financiere Tradition-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.475 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 268.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’275.42 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +127.54 Prozent.

Am Markt war Compagnie Financiere Tradition jüngst 2.02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch