Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Compagnie Financiere Tradition-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.475 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 268.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’275.42 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +127.54 Prozent.
Am Markt war Compagnie Financiere Tradition jüngst 2.02 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Compagnie Financiere Tradition am 13.08.2026
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