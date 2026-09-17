Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compagnie Financiere Tradition-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Compagnie Financiere Tradition-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an diesem Tag bei 107.88 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hat, hat nun 0.927 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 235.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 254.50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 135.92 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 1.94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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