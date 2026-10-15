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Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117

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Compagnie Financiere Tradition-Investition im Blick 15.10.2026 10:02:02

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Compagnie Financiere Tradition
250.06 CHF -0.10%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 109.35 CHF. Bei einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.145 Compagnie Financiere Tradition-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Aktie auf 251.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’299.87 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 129.99 Prozent.

Insgesamt war Compagnie Financiere Tradition zuletzt 1.92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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