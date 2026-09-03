Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: Hätte sich eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Compagnie Financiere Tradition-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Compagnie Financiere Tradition-Papier an diesem Tag 268.00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3.731 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 266.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 992.54 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.75 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie Financiere Tradition bezifferte sich zuletzt auf 2.02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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