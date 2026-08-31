SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Comet-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Comet-Anteile bei 227.20 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.401 Comet-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’505.28 CHF, da sich der Wert einer Comet-Aktie am 28.08.2026 auf 342.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.53 Prozent gesteigert.

Comet wurde am Markt mit 2.66 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch