SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Comet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 311.50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3.210 Comet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 363.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’167.90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.79 Prozent vermehrt.

Comet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.82 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch