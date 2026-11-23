Comet-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Comet-Aktie bei 233.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.288 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 278.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’192.97 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.30 Prozent erhöht.

Insgesamt war Comet zuletzt 2.16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch