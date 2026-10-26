SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen

Die COLTENE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das COLTENE-Papier bei 71.01 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 140.818 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 6’787.43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48.20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32.13 Prozent eingebüsst.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 288.26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch