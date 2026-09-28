COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 10 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die COLTENE-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren COLTENE-Anteile an diesem Tag 70.72 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.141 COLTENE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des COLTENE-Papiers auf 46.55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 658.27 CHF wert. Mit einer Performance von -34.17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
COLTENE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 278.21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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