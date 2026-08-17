SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das COLTENE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die COLTENE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.749 COLTENE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 704.28 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 14.08.2026 auf 47.75 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29.57 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von COLTENE betrug jüngst 284.78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch