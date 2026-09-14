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COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259

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COLTENE-Anlage unter der Lupe 14.09.2026 10:02:17

SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen COLTENE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

COLTENE
45.43 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das COLTENE-Papier an diesem Tag 66.40 CHF wert. Bei einem COLTENE-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 150.602 COLTENE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’897.59 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 11.09.2026 auf 45.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 31.02 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von COLTENE bezifferte sich zuletzt auf 273.44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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