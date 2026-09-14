COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|COLTENE-Anlage unter der Lupe
|
14.09.2026 10:02:17
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen COLTENE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das COLTENE-Papier an diesem Tag 66.40 CHF wert. Bei einem COLTENE-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 150.602 COLTENE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’897.59 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 11.09.2026 auf 45.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 31.02 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von COLTENE bezifferte sich zuletzt auf 273.44 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu COLTENE AG
|
10:02
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
10.08.26