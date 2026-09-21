SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COLTENE von vor 5 Jahren verloren

Am 21.09.2021 wurde die COLTENE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die COLTENE-Aktie bei 119.60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.836 COLTENE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 47.30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 39.55 CHF wert. Mit einer Performance von -60.45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der COLTENE-Wert an der Börse wurde auf 282.51 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch