Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68.63 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.457 COLTENE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (47.30 CHF), wäre das Investment nun 68.92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 31.08 Prozent verkleinert.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 282.45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch