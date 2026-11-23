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|Lukrative COLTENE-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen COLTENE-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68.63 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.457 COLTENE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (47.30 CHF), wäre das Investment nun 68.92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 31.08 Prozent verkleinert.
Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 282.45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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