COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren COLTENE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 12.10.2023 wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68.90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in COLTENE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.451 COLTENE-Aktien. Die gehaltenen COLTENE-Aktien wären am 09.10.2026 67.92 CHF wert, da der Schlussstand 46.80 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 32.08 Prozent.
Am Markt war COLTENE jüngst 280.04 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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