SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der COLTENE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 50.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19.802 COLTENE-Aktien im Depot. Die gehaltenen COLTENE-Papiere wären am 04.09.2026 926.73 CHF wert, da der Schlussstand 46.80 CHF betrug. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 926.73 CHF entspricht einer negativen Performance von 7.33 Prozent.

Der Börsenwert von COLTENE belief sich jüngst auf 279.74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch