SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COLTENE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das COLTENE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 45.25 CHF wert. Bei einem COLTENE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.210 COLTENE-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.95 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 30.10.2026 auf 49.30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.95 Prozent gesteigert.

Der COLTENE-Wert an der Börse wurde auf 294.49 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch