Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Clariant-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Clariant-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Clariant-Aktie bei 16.05 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.232 Clariant-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Clariant-Papiers auf 9.65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.86 Prozent verringert.
Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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