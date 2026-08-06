SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen

Clariant-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Clariant-Aktie bei 16.05 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.232 Clariant-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Clariant-Papiers auf 9.65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.86 Prozent verringert.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch