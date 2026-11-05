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05.11.2026 10:02:01
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Clariant-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Clariant-Aktie letztlich bei 12.61 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hat, hat nun 79.288 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 826.18 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 04.11.2026 auf 10.42 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17.38 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Clariant belief sich jüngst auf 3.48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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