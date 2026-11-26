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26.11.2026 10:02:03
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Clariant-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Clariant-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15.12 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 66.142 Clariant-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 655.47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.91 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34.45 Prozent verringert.
Clariant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Clariant am 26.11.2026
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