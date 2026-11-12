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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6.54 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’529.262 Clariant-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’005.40 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 11.11.2026 auf 11.12 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +70.05 Prozent.
Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 3.51 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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