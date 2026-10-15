SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingefahren

Am 15.10.2025 wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Clariant-Anteile an diesem Tag 6.71 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Clariant-Papier investiert hätte, hätte er nun 149.038 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 1’563.41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10.49 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 56.34 Prozent.

Clariant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch