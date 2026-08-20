Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Clariant-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Clariant-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7.85 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’274.385 Clariant-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Clariant-Papiers auf 10.88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’865.31 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.65 Prozent angewachsen.
Clariant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.56 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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