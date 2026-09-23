Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cicor Technologies-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 190.50 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 5.249 Cicor Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (134.80 CHF), wäre die Investition nun 707.61 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29.24 Prozent verringert.
Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 579.95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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