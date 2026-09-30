SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45.00 CHF wert. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 222.222 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Cicor Technologies-Papiere wären am 29.09.2026 29’777.78 CHF wert, da der Schlussstand 134.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197.78 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 571.80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch