Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Cicor Technologies-Investition?
|
30.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Cicor Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45.00 CHF wert. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 222.222 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Cicor Technologies-Papiere wären am 29.09.2026 29’777.78 CHF wert, da der Schlussstand 134.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197.78 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 571.80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
10:02
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Verluste in Zürich: SPI im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen (AWP)
|
16.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit Gewinnen. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.