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Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190

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Profitabler Cicor Technologies-Einstieg? 19.08.2026 10:02:14

SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cicor Technologies-Aktien gewesen.

Cicor Technologies
130.92 CHF -2.48%
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Cicor Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cicor Technologies-Anteile an diesem Tag 24.24 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 412.500 Cicor Technologies-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 54’285.01 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 18.08.2026 auf 131.60 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 442.85 Prozent.

Am Markt war Cicor Technologies jüngst 596.09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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