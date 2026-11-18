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18.11.2026 10:02:06
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 1 Jahr wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 188.50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.531 Cicor Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 76.07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143.40 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 23.93 Prozent.
Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 631.12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Cicor Technologies am 18.11.2026
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