Vor 1 Jahr wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 188.50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.531 Cicor Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 76.07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143.40 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 23.93 Prozent.

Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 631.12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch