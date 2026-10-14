Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24.68 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40.521 Cicor Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 5’664.78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 139.80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 466.48 Prozent gleich.
Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 604.37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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