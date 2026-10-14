SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24.68 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40.521 Cicor Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 5’664.78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 139.80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 466.48 Prozent gleich.

Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 604.37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch