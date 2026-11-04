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|Lukrative Cicor Technologies-Investition?
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cicor Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Cicor Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Cicor Technologies-Aktie bei 55.47 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.029 Cicor Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 133.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’412.26 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 141.23 Prozent angewachsen.
Am Markt war Cicor Technologies jüngst 594.28 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Cicor Technologies am 04.11.2026
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