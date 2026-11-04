SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Cicor Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Cicor Technologies-Aktie bei 55.47 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.029 Cicor Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 133.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’412.26 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 141.23 Prozent angewachsen.

Am Markt war Cicor Technologies jüngst 594.28 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch