SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Cicor Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54.30 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.842 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 144.40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 265.92 CHF wert. Damit wäre die Investition um 165.92 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies bezifferte sich zuletzt auf 624.99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch