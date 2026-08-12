SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cicor Technologies-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 61.87 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.164 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cicor Technologies-Aktie auf 129.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’098.06 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 109.81 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Cicor Technologies betrug jüngst 566.32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch