Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Cham Swiss Properties-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2021 wurden Cham Swiss Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Cham Swiss Properties-Anteile an diesem Tag bei 18.46 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54.171 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 24.10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’305.53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.55 Prozent vermehrt.
Cham Swiss Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.18 Mrd. CHF gelistet. Die Erstnotiz des Cham Swiss Properties-Anteils fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Ein Cham Swiss Properties-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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