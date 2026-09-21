SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cham Swiss Properties-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 21.09.2025 wurden Cham Swiss Properties-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cham Swiss Properties-Anteile bei 23.50 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 42.553 Cham Swiss Properties-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (23.00 CHF), wäre die Investition nun 978.72 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 2.13 Prozent vermindert.

Cham Swiss Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.12 Mrd. CHF gelistet. Am 12.06.2020 wagte die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Die Cham Swiss Properties-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch