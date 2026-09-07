Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 529.101 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’433.86 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Anteils am 04.09.2026 auf 23.50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 24.34 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Cham Swiss Properties bezifferte sich zuletzt auf 1.15 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-IPO fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag damals bei 23.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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