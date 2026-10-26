SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 26.10.2023 wurde die Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.882 Cham Swiss Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cham Swiss Properties-Aktie auf 23.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.29 Prozent gesteigert.

Cham Swiss Properties war somit zuletzt am Markt 1.13 Mrd. CHF wert. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag damals bei 23.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch