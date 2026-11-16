SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Hätte sich ein Cham Swiss Properties-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cham Swiss Properties-Aktie 23.10 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.329 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 100.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.10 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um Prozent.

Alle Cham Swiss Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.13 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag beim Börsengang bei 23.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch