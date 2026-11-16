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|Lohnende Cham Swiss Properties-Investition?
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16.11.2026 10:02:16
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Hätte sich ein Cham Swiss Properties-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Bei einem Investment vor Jahren in Cham Swiss Properties, hätte ein Investor jetzt so viel Geld.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cham Swiss Properties-Aktie 23.10 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.329 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 100.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.10 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um Prozent.
Alle Cham Swiss Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.13 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag beim Börsengang bei 23.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG
Analysen zu Cham Swiss Properties AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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