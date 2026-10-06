Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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|Lohnende Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition?
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41.75 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2.395 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 5.86 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.04 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 85.96 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 484.05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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