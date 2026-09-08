Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition im Blick
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 46.20 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 216.450 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’255.41 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteils am 07.09.2026 auf 5.80 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 87.45 Prozent.
Zuletzt verbuchte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 457.20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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