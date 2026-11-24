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|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage
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24.11.2026 10:02:13
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 24.11.2023 wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.50 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 57.143 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 305.14 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 23.11.2026 auf 5.34 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 69.49 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Marktkapitalisierung von 416.38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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