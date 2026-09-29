SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 22.60 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 442.478 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’637.17 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 28.09.2026 auf 5.96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.63 Prozent verringert.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 485.92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch