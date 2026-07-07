SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren eingebracht

Am 07.07.2023 wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag 20.00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 500.000 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.07.2026 3’040.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6.08 CHF belief. Mit einer Performance von -69.60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 504.66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch