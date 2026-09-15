SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren eingebracht

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 245.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investierten, hätten nun 0.408 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 2.30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.64 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 97.70 Prozent.

Am Markt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 475.31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch