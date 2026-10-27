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|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Performance
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27.10.2026 10:02:08
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien verlieren können.
Vor 3 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers betrug an diesem Tag 19.60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5.102 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27.96 CHF, da sich der Wert einer Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie am 26.10.2026 auf 5.48 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 72.04 Prozent vermindert.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 447.16 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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