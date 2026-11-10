|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage
|
10.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag bei 299.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 33.445 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196.66 CHF wert. Damit wäre die Investition 98.03 Prozent weniger wert.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 465.72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.