SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag bei 299.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 33.445 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196.66 CHF wert. Damit wäre die Investition 98.03 Prozent weniger wert.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 465.72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch