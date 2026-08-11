SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50.10 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19.960 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 6.74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.53 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 134.53 CHF, was einer negativen Performance von 86.55 Prozent entspricht.

Insgesamt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zuletzt 584.25 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch